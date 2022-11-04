Çin Cumhurbaşkanı Xi, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Biraraya Geldi

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda, ülkeye resmi bir ziyarette bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile biraraya geldi.

Xi, Scholz'un Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'nin ardından Çin'i ziyaret eden ilk Avrupalı lider olduğunu ve bunun kendisinin Almanya Federal Başbakanı olarak ilk Çin ziyareti olduğunu kaydetti.

Xi, ziyaretin iki taraf arasında karşılıklı anlayışı ve güveni daha da pekiştirip çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştireceği gibi, iki tarafa ileriye dönük ilişkilerini kuvvetlendirmek için plan yapma fırsatı da tanıyacağını belirtti.

Bu yılın Çin ile Almanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü olduğunu vurgulayan Xi, 50 yıllık yolculuğun iki tarafın birbirine saygı gösterme, farklılıkları koruyarak ortak zemin arama, değişimleri sürdürme, karşılıklı öğrenme ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği arama ilkelerine uydukları sürece ikili ilişkilerin doğru yönde ilerlemeye ve istikrarlı gelişme kaydetmeye devam edeceğini gösterdiğini söyledi.

Karmaşık ve değişken uluslararası ortama dikkat çeken Xi, büyük etkiye sahip iki büyük ülke olan Çin ve Almanya'nın değişim ve istikrarsızlık dönemlerinde birlikte çalışması ve küresel barış ve kalkınmaya daha fazla katkıda bulunması gerektiğinin altını çizdi.