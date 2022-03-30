Çin Cumhurbaşkanı Xi, Ağaç Dikme Etkinliğine Katıldı - Haberler

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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Ağaç Dikme Etkinliğine Katıldı

Xinhua - Güncel
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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Ağaç Dikme Etkinliğine Katıldı

BEİJİNG, 30 Mart 2022 (Xinhua) — Etkinliğe, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng ve Wang Qishan gibi liderler de katıldı.

BEİJİNG, 30 Mart 2022 (Xinhua) — Etkinliğe, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng ve Wang Qishan gibi liderler de katıldı.

Çin Cumhurbaşkanı, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi Jinping, başkent Beijing'in Daxing ilçesindeki ağaç dikme etkinliği sırasında ağaç dikiyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Fotoğrafta Çin'in başkenti Beijing'in Daxing ilçesindeki ağaç dikme etkinliğine katılan Çin Cumhurbaşkanı, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi Jinping elinde bir kürekle görülüyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi Jinping, başkent Beijing'in Daxing ilçesindeki ağaç dikme etkinliği sırasında ağaç dikiyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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