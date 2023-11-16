Çin Cumhurbaşkanı Xi, ABD Başkanı Biden ile Görüştü
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SAN FRANCİSCO, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Filoli Malikanesi'nde bir araya geldi, 15 Kasım 2023.(Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)
SAN FRANCİSCO, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Filoli Malikanesi'nde bir araya geldi, 15 Kasım 2023.(Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel