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Çin Cumhurbaşkanı Xi, ABD Başkanı Biden ile Bir Araya Geldi

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SAN FRANCİSCO, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Filoli Malikanesi'nde bir araya geldi, 15 Kasım 2023. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)

SAN FRANCİSCO, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Filoli Malikanesi'nde bir araya geldi, 15 Kasım 2023. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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