Çin Cumhurbaşkanı Xi, AB Konseyi Başkanı Michel'i Kabul Etti

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'i ziyaret eden Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Perşembe günü görüşmelerde bulundu.

Xi, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin tamamlanmasının ardından AB Konseyi Başkanı Michel'in, tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeler adına Çin'i ziyaret etmesinin AB'nin Çin ile ilişkilerini geliştirme yönündeki iyi niyetini gösterdiğini söyledi.

Çin ile AB'nin dünya barışı açısından iki büyük güç, ortak kalkınma açısından iki büyük pazar ve insanlığın ilerlemesi için iki büyük medeniyet olduğunu kaydeden Xi, Çin-AB ilişkilerinin yukarı yönlü ivmesini sürdürmenin ve karşılıklı fayda arayışının Çin ve AB'nin olduğu kadar uluslararası toplumun da ortak çıkarına olduğunu belirtti.

Xi, uluslararası durum çalkantılı hale geldikçe ve küresel zorluklar ön plana çıktıkça, Çin-AB ilişkilerinin küresel öneminin o kadar arttığını sözlerine ekledi.

Xi ayrıca, Yoldaş Jiang Zemin'i andı ve tıbbi tedavinin başarısız olmasının ardından Jiang'ın hastalığı nedeniyle Çarşamba günü Shanghai'da yaşamını yitirdiğini söyledi. Yoldaş Jiang, Çin'in devlet lideri olarak görev yaptığı süre boyunca, Çin-AB ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdi. Avrupa ülkelerini birçok kez ziyaret etti, AB liderleri ve Avrupa ülkeleri ile yakın temaslarını sürdürdü, Çin-AB liderler buluşma mekanizmasının kurulmasını ve iki taraf arasında çeşitli alanlarda diyalog ve işbirliğini teşvik etti.

"Onun mirasını devam ettireceğiz ve Çin-AB ilişkilerini pekiştirmeye ve geliştirmeye sürdüreceğiz" ifadelerini kullanan Xi, Çin'in AB ile ilişkilerini stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften görmeye devam edeceğini ve Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığının istikrarlı büyümesini sağlamak için AB ile stratejik iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Xi, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin önemli sonuçları ve Çin modernizasyonunun ön plana çıkan beş özelliği konusunda ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Xi, halen dünyada, zamanda ve tarihte hızlı değişimler yaşanırken tüm ülkelerin önlerindeki yolu düşündüğünü vurguladı. ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi, Çin açısından bu sorunun yanıtını verdi: Çin'e özgü sosyalizm yolunu izleyeceğiz; insan merkezli bir kalkınma felsefesi uygulayacağız; reformları derinleştirme ve dışa açılma taahhüdümüze bağlı kalacağız; barışa dayalı bağımsız bir dış politika izleme konusunda kararlılığımızı sürdüreceğiz; dünya barışını koruma ve ortak kalkınmayı teşvik etme yönündeki dış politika hedeflerine bağlı kalacağız ve ortak bir geleceğe sahip bir insan topluluğu inşa etmeyi destekleme taahhüdümüzü devam ettireceğiz.

Çin'in kalkınmasının dünya barışı için büyüyen bir güç olduğunu kaydeden Xi, Çin'in asla hegemonya veya genişleme arayışında olmayacağını, bunun ÇKP'nin resmi siyasi taahhüdü olduğunu ve 1,4 milyardan fazla Çinli insanın iradesini yansıttığını belirtti.

Xi, "Sistemimizin, yönetimimizin, politikalarımızın ve kalkınmamızın istikrarı yoluyla uluslararası topluma, değerli belirlilik ve istikrarı aşılamak için gereken özgüvene ve yeteneğe sahibiz" dedi.

Çin'in modernleşme yolunun ve Avrupa entegrasyonunun Çin ve AB'nin kendi geleceklerine yönelik yaptığı seçimler olduğunu kaydeden Xi, iki tarafın karşılıklı anlayış ve karşılıklı desteğe sahip olması gerektiğini ve Çin'in, AB'nin modernleşme yolundaki arayışında Çin'e önemli bir ortak olacağını ve Çin pazarının sunduğu fırsatları, kurumsal açılımı ve uluslararası işbirliğini derinleştirmeyi paylaşacağını umduğunu sözlerine ekledi.