Çin Cumhurbaşkanı Xi, 5. Arap Sanatları Festivali'ne Kutlama Mektubu Gönderdi

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Jingdezhen kentinde başlayan 5. Arap Sanatları Festivali'ne bir kutlama mektubu gönderdi.

Mektubunda Xi, Çin ile Arap ülkeleri arasında uzun soluklu ve her zamankinden daha güçlü dostluğa övgüde bulundu.

Xi, antik İpek Yolu'nun başlangıcından Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortak arayışına kadar Çin ve Arap devletlerinin el ele çalıştığını ve halklar arası alışveriş ve işbirliğinde verimli sonuçlar verdiğini söyledi.

Xi, iki tarafın 5. Arap Sanatları Festivali'ni ilk Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nin sonuçlarını hayata geçirmek için bir fırsat olarak değerlendireceğini umudunu dile getirdi.

Çin Cumhurbaşkanı ayrıca, iki tarafın, Çin-Arap stratejik ortaklığını derinleştirmeye kalıcı bir ivme kazandırmak ve ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğu oluşturmaya katkıda bulunmak için İpek Yolu ruhunu teşvik edeceğini, geleneksel dostluğu pekiştireceğini ve yeni dönemde halklar arası alışverişi güçlendireceğin umduğunu belirtti.

Pazartesi günü başlayan 5. Arap Sanatları Festivali, Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çin Dışişleri Bakanlığı, Jiangxi eyalet hükümeti ve Arap Birliği Genel Sekreterliği tarafından ortaklaşa düzenleniyor.