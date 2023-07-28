Çin Cumhurbaşkanı Xi, 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın Açılış Törenine Katıldı
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CHENGDU, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping (önde), Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış törenine katılıyor, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)
CHENGDU, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping (önde), Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış törenine katılıyor, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel