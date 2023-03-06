Xi, Yıllık Yasama Oturumunda Değerlendirme Toplantısına Katıldı
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BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping, Pazar günü öğleden sonra Çin'in ulusal yasama organı 14.
BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping, Pazar günü öğleden sonra Çin'in ulusal yasama organı 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunda Jiangsu eyaleti heyetinin delegeleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.
Kaynak: Xinhua / Güncel