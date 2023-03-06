Üye Girişi
Haberi Paylaş

Xi, Yıllık Yasama Oturumunda Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Güncel Haberler

Xi, Yıllık Yasama Oturumunda Değerlendirme Toplantısına Katıldı

BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping, Pazar günü öğleden sonra Çin'in ulusal yasama organı 14.

Xi, Yıllık Yasama Oturumunda Değerlendirme Toplantısına KatıldıÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunda Jiangsu eyaleti heyetinin delegeleriyle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping, Pazar günü öğleden sonra Çin'in ulusal yasama organı 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunda Jiangsu eyaleti heyetinin delegeleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Xi, Yıllık Yasama Oturumunda Değerlendirme Toplantısına KatıldıÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunda Jiangsu eyaleti heyetinin delegeleriyle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Xi, Yıllık Yasama Oturumunda Değerlendirme Toplantısına KatıldıÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunda Jiangsu eyaleti heyetinin delegeleriyle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Li Xueren/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title