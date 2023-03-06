Xi, Yıllık Yasama Oturumunda Değerlendirme Toplantısına Katıldı Güncel Haberler BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping, Pazar günü öğleden sonra Çin'in ulusal yasama organı 14. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunda Jiangsu eyaleti heyetinin delegeleriyle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua) BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping, Pazar günü öğleden sonra Çin'in ulusal yasama organı 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunda Jiangsu eyaleti heyetinin delegeleriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunda Jiangsu eyaleti heyetinin delegeleriyle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua) Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunda Jiangsu eyaleti heyetinin delegeleriyle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Li Xueren/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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