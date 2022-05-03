Çin Cumhurbaşkanı, Gençleri Ülkenin Uzay Bilimi ve Teknolojisine Daha Fazla Katkı Yapmaya Çağırdı - Haberler

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Çin Cumhurbaşkanı, Gençleri Ülkenin Uzay Bilimi ve Teknolojisine Daha Fazla Katkı Yapmaya Çağırdı

Xinhua - Güncel
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Çin Cumhurbaşkanı, Gençleri Ülkenin Uzay Bilimi ve Teknolojisine Daha Fazla Katkı Yapmaya Çağırdı

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, uzay sektöründeki gençleri, ülkenin uzay bilimi ve teknolojisinde kendine daha fazla yeten bir ülke olması konusunda daha fazla katkıda bulunmaya çağırdı.

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, uzay sektöründeki gençleri, ülkenin uzay bilimi ve teknolojisinde kendine daha fazla yeten bir ülke olması konusunda daha fazla katkıda bulunmaya çağırdı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi bu çağrıyı, Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Şirketi'nde uzay istasyonu inşasında çalışan genç bir ekibe Pazartesi günü yazdığı bir mektup aracılığıyla yaptı.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Uzay, Güncel, Haberler

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