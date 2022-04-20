Çin Cumhurbaşkanı, Boao Asya Forumu'nun Yıllık Konferansının Açılış Töreninde Konuşacak

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying Çarşamba günü, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Perşembe günü video konferans aracılığıyla Boao Asya Forumu'nun yıllık konferansının açılış törenine katılacağını ve bir açılış konuşması yapacağını duyurdu. Hua; İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, Nepal Devlet Başkanı Bidya Devi Bhandari, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Laos Başbakanı Phankham Viphavanh ve Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva'nın da aralarında bulunduğu yabancı liderler ile uluslararası kuruluşların başındaki isimlerin davet üzerine yıllık konferansa sanal olarak katılacaklarını bildirdi.

Xinhua / Güncel