Çin Cumhurbaşkan Xi, 7. Celac Zirvesi'nde Video Aracılığıyla Konuştu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Topluluğu'nun (CELAC) dönem başkanı Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in daveti üzerine 7. CELAC Zirvesi'nde video aracılığıyla bir konuşma yaptı. Zirve, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlendi, 24 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Xueren/ Xinhua)

BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Topluluğu'nun (CELAC) yedinci Zirvesi Salı günü Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlendi. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, CELAC dönem başkanı Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in daveti üzerine zirvede video aracılığıyla bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkan Xi, Latin Amerika ve Karayip (LAC) ülkelerinin gelişmekte olan dünyanın önemli üyeleri olduğunu ve bu ülkelerin ayrıca, küresel yönetimde aktif rol aldığını ve buna önemli katkılarda bulunduklarını söyledi. CELAC'ın, küresel Güney-Güney işbirliğinin arkasındaki vazgeçilmez itici güç haline geldiğine dikkat çeken Xi, CELAC'ın bölgesel barışın korunmasında, ortak kalkınmanın desteklenmesinde ve bölgesel entegrasyonun ilerlemesinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Çin'in Latin Amerika ve Karayipler'in bölgesel entegrasyon sürecini her zaman desteklediğinin altını çizen Xi sözlerini, "CELAC ile ilişkilerimize çok değer veriyoruz ve CELAC'ı gelişmekte olan ülkeler arasındaki dayanışmayı artırmada ve Güney-Güney işbirliğini ilerletmede kilit ortağımız olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle Çin, Çin-CELAC Forumu'nu istikrarlı bir şekilde güçlendirmek ve Çin-LAC ilişkisini eşitlik, karşılıklı yarar, yenilikçilik, açıklık ve insanlar için fayda ile karakterize edilen yeni bir döneme taşımak için LAC ülkeleriyle birlikte çalışıyor" diyerek sürdürdü.

Xi, bölgede giderek daha fazla ülkenin Çin ile yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğine girdiğini, Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni desteklediğini ve katıldığını ve ortak bir geleceğe sahip Çin-LAC topluluğunu oluşturmak için Çin ile birlikte çalıştığını söyledi.

Dünyanın yeni bir çalkantı ve dönüşüm döneminde olduğuna işaret eden Xi, "Yalnızca daha fazla dayanışma ve daha yakın işbirliği yoluyla zorlukların üstesinden gelebilir ve bu zorlu zamanı atlatabiliriz" dedi.

Xi Çin'in, birbirlerine yardım etmek ve birlikte ilerleme kaydetmek için LAC ülkeleriyle çalışmayı sürdürmeye ve insanlığın ortak değerleri olan "barış, kalkınma, eşitlik, adalet, demokrasi ve özgürlüğü" savunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in dünya barışını ve kalkınmasını desteklemek, insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk oluşturmak ve dünya için daha da parlak bir geleceğin önünü açmak için LAC ülkeleriyle el ele vermeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.