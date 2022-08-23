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Çin, "Çuangşin-16" uydusunu fırlattı

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Çin, 'Çuangşin-16' uydusunu fırlattı

Çin, test uydusu "Çuangşin-16"yı uzaya yolladı.

Çin, test uydusu "Çuangşin-16"yı uzaya yolladı.

Xinhua ajansının haberine göre, uydu, Kuaicou-1A roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Çin Bilimler Akademisi tarafından geliştirilen Çuangşin-16 uydusu, bilimsel deneyler ve yeni teknolojilerin test edilmesi için kullanılacak.

Fırlatış, Çin'in geliştirdiği hızlı tepkimeli yörünge roketi Kuaicou-1A ile gerçekleştirilen 16'ncı başarılı taşıma görevi oldu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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