Çin, "Çuangşin-16" uydusunu fırlattı
Güncel Haberler
Çin, test uydusu "Çuangşin-16"yı uzaya yolladı.
Çin, test uydusu "Çuangşin-16"yı uzaya yolladı.
Xinhua ajansının haberine göre, uydu, Kuaicou-1A roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Çin Bilimler Akademisi tarafından geliştirilen Çuangşin-16 uydusu, bilimsel deneyler ve yeni teknolojilerin test edilmesi için kullanılacak.
Fırlatış, Çin'in geliştirdiği hızlı tepkimeli yörünge roketi Kuaicou-1A ile gerçekleştirilen 16'ncı başarılı taşıma görevi oldu.
Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel