Çin, "Çuangşin-16" uydusunu fırlattı Güncel Haberler Çin, test uydusu "Çuangşin-16"yı uzaya yolladı. Çin, test uydusu "Çuangşin-16"yı uzaya yolladı. Xinhua ajansının haberine göre, uydu, Kuaicou-1A roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Çin Bilimler Akademisi tarafından geliştirilen Çuangşin-16 uydusu, bilimsel deneyler ve yeni teknolojilerin test edilmesi için kullanılacak. Fırlatış, Çin'in geliştirdiği hızlı tepkimeli yörünge roketi Kuaicou-1A ile gerçekleştirilen 16'ncı başarılı taşıma görevi oldu. Güncel Kaynak: AA / Emre Aytekin Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin, 'Çuangşin-16' uydusunu fırlattı - Haberler

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