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Çin, "Congşing-1E" iletişim uydusunu fırlattı

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Çin, 'Congşing-1E' iletişim uydusunu fırlattı

Çin, iletişim uydusu "Congşing-1E"yi uzaya gönderdi.

Çin, iletişim uydusu "Congşing-1E"yi uzaya gönderdi.

Xinhua ajansının haberine göre uydu, Long March-7A roketiyle ülkenin güneyindeki Haynan Adası'ndaki Vınçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatışın ardından planlanan yörünge konuma yerleştiği bildirilen uydunun, yüksek kalite ses, veri, radyo ve televizyon sinyali iletim hizmetleri sağlayacağı kaydedildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 437'inci başarılı görev oldu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel

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