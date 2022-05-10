Çin, çocuklara internet konusunda yeni yasaklar getirdi!

Çin, hafta sonu çocukların canlı yayınlara erişim konusunda yeni yasaklar getirdiğini duyurdu. Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi, sosyal medya platformlarının yayıncılara reşit olmayan kullanıcılar olduğunda haber vermelerini gerektiğini açıkladı.

Reşit olmayan kullanıcılar için iki politika sunan ülke, bağımlılığının birçok soruna neden olduğunu belirtti. Çin, daha önce de çocukların oyun oynamasını yasaklamak için birçok farklı önlem almıştı. Peki yeni aldığı önlemler neler? Haberinde detaylarına hep birlikte göz atalım.

İnternetim çok yavaş: En iyi 5 internet hızlandırma yöntemi!

Çin, çocukların canlı yayın izlemesini sınırlandırmak için yasakları sıkılaştırdı!

Çin devleti, ülkenin en büyük platformları olan Bilibili, Tencent ve Douyin de kapsayan iki yeni politikayı reşit olmayan vatandaşları için sundu. Bu yasaklar, Twitch ve TikTok gibi platformlar için geçerli durumda değil. Çin'in ilk politikası, reşit olmayan küçük yaştaki izleyicilerin yayıncılara para göndermesini yasaklamak oldu. Ancak küçük yaştaki kullanıcılar, veli izni dahilinde yine canlı yayınlara para gönderecek.

Çin'in ikinci yasağı, yayıncıları da kapsayacak. Küçük yaştaki kullanıcı, 22.00'den sonra canlı yayın izlediğinde zorla kapatılması söylenecek ve izlenmesi engellenmiş olacak. Ülke, geçtiğimiz sene çocukların canlı yayınlara katılmasını yasaklamıştı.

Çin devleti, 2021 yılında da çocukların oyun oynamak için harcayacağı süreyi yasaklamıştı ve ardından şu açıklamaları yapmıştı;

"Birçok ebeveyn, gençler ve çocuklar arasındaki oyun bağımlılığı sorununun öğrenme ve çalışma yeteneklerinin yanı sıra fiziksel ve zihinsel yeteneklerini de ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Etkiler, sağlık ve bir dizi toplumsal soruna neden oluyor."

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Çin'in uyguladığı bu politikalar diğer ülkelerde ve bizde de olmalı mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel