Çin, 'çocuk yetiştirme maliyetinin milli gelire oranla en yüksek ikinci ülke' oldu

Çin'in, kişi başına milli gelire kıyasla çocuk yetiştirme maliyeti en yüksek ikinci ülke olduğu bildirildi.

Merkezi Nepal'de bulunan YuWa Nüfus Araştırmaları Enstitüsünün yayımladığı raporda, Çin'de bir çocuğu doğumundan 18 yaşına kadar yetiştirmenin ortalama maliyetinin, kişi başına milli gelirin 6,9 katına ulaştığı belirtildi.

Raporda, Çin'in, maliyetin kişi başına milli gelirin 7,79 katı olduğu Güney Kore'nin ardından çocuk yetiştirmenin ortalama gelire kıyasla en büyük yükü getirdiği ülke olduğu kaydedildi.

Çin'deki çocuk yetiştirme maliyetinin, maliyetin gelire oranın 3,64 olduğu Almanya'dan 2 kat, 2,08 olduğu Avustralya'dan ve 2,24 olduğu Fransa'nın 3 kat fazla külfete yol açtığına işaret edilen raporda, 18 yaşına kadar çocuk yetiştirmenin maliyetinin 485 bin yuan (yaklaşık 70 bin dolar), üniversite mezuniyetine kadar (22 yaş) çocuk yetiştirmenin maliyetinin de 627 bin yuan (yaklaşık 90 bin dolar) olduğu hesaplandı.

Raporda, kentler ile kırsal bölgeler arasında çocuk yetiştirilmeleri arasındaki uçuruma işaret edilerek, kentlerdeki maliyetin iki katını aştığı vurgulandı.

Çocuk yetiştirme maliyetinin, ülkenin en büyük şehirleri Şanghay'da 1 milyon 26 bin yuana (yaklaşık 150 bin dolar), Pekin'de 969 bin yuana (yaklaşık 140 bin dolar) çıkarken, dağlık ve uzak kırsal alanların yoğun olduğu Tibet Özerk Bölgesi'nde 293 bin yuana (yaklaşık 42 bin 390 dolar) kadar gerilediği bildirildi.

Söz konusu maliyetlerin yüksek olduğu ülkelerde doğum oranının azlığına işaret edilerek, nakit ve veri yardımları gibi maliyetleri azaltacak tedbirlerin yanı sıra anaokulları ve kreşlerin yaygınlaştırılması, esnek çalışma koşulları ve annelik izinleri, üreme sağlığı hizmetleri gibi destekleyici koşulların oluşturulmasının gereği vurgulandı.

Ülkede doğum oranı gerilemişti

Çin'de Ulusal Sağlık ve Aile Planlama Komisyonunun 2017'de ülke çapında gerçekleştirdiği ankette, doğum çağındaki kadınların yüzde 77,4'ü çocuk veya daha fazla çocuk sahibi olmak istememelerinin gerekçesi "ağır ekonomik yük" olarak açıklamıştı.

Çin nüfusu, geçen yıl 1961'den bu yana ilk kez azalmıştı. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin ana karasının nüfusu 2022'de yaklaşık 850 bin kişi azalarak 1 milyar 411 milyon 800 bine gerilemişti.

Ülkede doğum oranı binde 6,77'ye gerileyerek, "ulusal kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en düşük seviyeye" inmişti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) tahminlerine göre, Hindistan'ın bu yıl içinde 1,43 milyar nüfusa ulaşarak "dünyanın en kalabalık ülkesi" olarak Çin'i geride bırakacağı öngörülüyor.