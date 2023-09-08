Çin, Çocuk Yetiştirme Konusunda Askeri Personele Yönelik Destekleyici Politikalar Oluşturdu

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Merkezi Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping, Çin'in nüfus ve aile planlaması yasasının silahlı kuvvetlerde uygulanmasına dair bir yönerge imzaladı.

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Merkezi Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping, Çin'in nüfus ve aile planlaması yasasının silahlı kuvvetlerde uygulanmasına dair bir yönerge imzaladı.

Yönerge 10 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek.

Kılavuza göre hizmetteki kadın ve erkekler uygun yaşta evlenmeye ve aile kurmaya teşvik ediliyor. Bir çift üç çocuk sahibi olabilecek ve ebeveyn izinlerinden yararlanabilecek.

Kılavuzda, ailesinin tek çocuğu olan bir erkek ya da kadın askerin ebeveynlerine bakmak için ek izin alabileceği belirtildi.

Kılavuza göre ülke, askeri personelin çocuklarına yönelik kreş ve eğitim hizmetlerini iyileştirmek ve daha iyi danışmanlık ve sağlık hizmetleri sağlamak için çalışacak.