Çin, Çocuk Bakımı İçin 90 Milyar Yuan Destek Ayıracak

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Çin, bu yıl çocuk bakımı yardımlarına destek olarak merkezi bütçeden 90 milyar yuan ayırmayı planlıyor. Bu fon yerel yönetimlerin yardım dağıtımına destek olacak ve toplam yardımların yüzde 90'ını karşılayacak.

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin, bu yıl çocuk bakımı yardımlarına destek olarak merkezi bütçeden 90 milyar yuan (yaklaşık 12,6 milyar ABD doları) ayırmayı planlıyor.

Çin Maliye Bakanlığı yetkilisi Guo Yang, çarşamba günkü basın toplantısında merkezi bütçeden aktarılan fonun, yerel yönetimlerin yardım dağıtımına destek olacağını ve dağıtılan toplam yardımların yaklaşık yüzde 90'ını karşılayacağını söyledi.

Çin kısa süre önce aileleri destekleme ve doğum oranını artırmaya yönelik politikaları kapsamında bu yılın başından itibaren ülke genelinde çocuk bakımına yönelik yardım programı başlatacağını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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