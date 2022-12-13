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Çin, Çip İhracatını Kontrol Tedbirleri Nedeniyle ABD'ye Karşı Yasal İşlem Başlattı

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Çin, Çip İhracatını Kontrol Tedbirleri Nedeniyle ABD'ye Karşı Yasal İşlem Başlattı

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ülkenin meşru çıkarlarını savunmanın gerekli bir yolu olarak çip ihracatı kontrol tedbirleri nedeniyle ABD'ye karşı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde bir dava açtığını bildirdi.

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ülkenin meşru çıkarlarını savunmanın gerekli bir yolu olarak çip ihracatı kontrol tedbirleri nedeniyle ABD'ye karşı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde bir dava açtığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik kavramını genelleştirdiği ve ihracat kontrol tedbirlerini istismar ettiği ve bunun çiplerin ve diğer ürünlerin uluslararası ticaretini engelleyip küresel endüstriyel ve tedarik zirlerinin istikrarını tehdit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, ABD'nin attığı adımların, uluslararası ekonomi ve ticaret düzenini kesintiye uğratan korumacılık uygulamalarının tipik örneği olduğu, uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarının yanı sıra temel ekonomik kuralları ihlal ettiği ve barışçıl kalkınmanın küresel çıkarlarına zarar verdiği kaydedildi.

Bakanlık, ABD'yi sıfır toplamlı oyun zihniyetinden vazgeçmeye, yanlışlarını derhal düzeltmeye, çip gibi yüksek teknoloji ürünlerin ticaretinde kesintilere yol açmayı bırakmaya, Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki düzenli ekonomik ve ticari değiş tokuşları sürdürmeye ve yarıiletkenler gibi önemli endüstriyel ürünler için küresel tedarik zincirinde istikrarı korumaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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