"Cin çıkarma" bahanesiyle bir kadının ölümüne neden olan sanıkların yargılanmasına devam edildi - Haberler

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"Cin çıkarma" bahanesiyle bir kadının ölümüne neden olan sanıkların yargılanmasına devam edildi

AA - Tanju Özkaya - Güncel
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'Cin çıkarma' bahanesiyle bir kadının ölümüne neden olan sanıkların yargılanmasına devam edildi

Ankara'da psikolojik sorunları olduğunu iddia ettiği eşi Özge T'yi, kendisini hoca olarak tanıtan kişinin tavsiyesiyle oklavayla vurarak ölümüne neden olduğu ileri sürülen Selçuk T. ile 5 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara'da psikolojik sorunları olduğunu iddia ettiği eşi Özge T'yi, kendisini hoca olarak tanıtan kişinin tavsiyesiyle oklavayla vurarak ölümüne neden olduğu ileri sürülen Selçuk T. ile 5 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Selçuk T, Cemal E, Hatun E, Zöhre T, Sevim Ö. ve avukatları katılırken, sanık Erdal K. ise video konferans yöntemiyle bağlandı.

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Özge T'nin ölümüne, "yaygın yumuşak dokulara bağlı iç kanama ve genişleyen komplikasyonların neden olduğu" bilgisini aktardı.

Bunun üzerine söz alan sanıklardan Erdal K, Kayseri'de sanayide usta olduğunu, iddia edildiği gibi hoca olmadığını, hiç kimseye hastalıkların tedavisine yönelik telkinde bulunmadığını savundu.

Sanıkların hepsinin Özge T'nin aile bireyleri olduğunu hatırlatan Erdal K, söz konusu kişilerin kendisini doğrudan suçlamadığını söyledi.

Olaydan önce Özge T'nin aile bireylerden birinin kendisini aradığını belirten Erdal K, şöyle devam etti:

"Beni arayan kişiyi şimdi hatırlamıyorum, numaramı nasıl bulduğunu da bilmiyorum. Bana Özge T'nin psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Ben de doktora götürmeleri gerektiğini söyledim. Bana, 'doktora götürdüklerini ama sonuç alamadıklarını' aktardı. Geçmişte benim de benzer sorunlarım olduğunu, manevi değerleri yaşamaya ağırlık vererek bu sorunları aştığımı söyledim. Bunun dışında kadına oklava ile vurulması, hacamat yapılması ve kurban kesilmesine ilişkin kesinlikle öneride bulunmadım."

Ardından önceki celse duruşmaya katılmayan Özge T'nin annesi Hatun E'nin savunmasına geçildi.

Olaydan önce kızının rahatsızlandığına dair bilgi aldığını bunun üzerine eşiyle damadı Selçuk T'nin evine gittiklerini söyleyen Hatun E, "Eve gittiğimde kızımın bilinci yerinde değildi, fiziksel rahatsızlıktan ziyade psikolojik sorunları varmış gibi duruyordu." dedi.

Bunun üzerine kızının kayınvalidesi Zöhre T'nin kendilerine yardımcı olması için Kayseri'de hocalık yaptığı söylenen Erdal K'ye ulaştığını anlatan Hatun E, "Erdal K, oklava ile kızıma ile vurmasını istemiş. Bunun üzerine damadım Selçuk T. de kızıma oklava ile vurdu. Ben bu esnada mutfaktaydım, bu durumu görünce kızım bana, 'Anne ben izin verdim' dedi. Eğer canı yansaydı bunu söylerdi. O akşam kızımın yanında kaldım. Herhangi bir sorunu yoktu." ifadelerini kullandı.

Ertesi gün yine Erdal K'nin önerisiyle kızı adına kurban kesmek için diğer sanıklarla birlikte kesim alanına gittiklerini anlatan Hatun E, kurban kesildikten kısa bir süre sonra kızının fenalaştığını, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Ekim'e erteledi.

İddianamede, Erdal K'nin tavsiyesi üzerine sanıkların, Özge T'ye "cin çıkarma" bahanesiyle oklavayla vurarak ölümüne neden oldukları belirtiliyor.

Bu kapsamda 6 sanık hakkında, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" ve "suça iştirak etme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

AA / Tanju Özkaya - Güncel

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