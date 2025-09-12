Çin, Charlie Kirk'ün Öldürülmesinin Ardından Dezenformasyon Suçlamalarına Yanıt Verdi

Çin, ABD'de muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından bu ülkede internet yoluyla dezenformasyon yaydığı ve şiddeti teşvik ettiği suçlamasına karşı çıktı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, suikastın gerçekleştiği Utah eyaletinin Valisi Spencer Cox'un bu konudaki suçlamalarına yanıt verdi.

Çin'in her türlü yasa dışı ve şiddete dayalı eylemi reddettiğini vurgulayan Lin, "ABD'li siyasetçinin Çin'i temelsiz şekilde suçlamasına ve düşmanlaştırıcı dezenformasyon yaymasına karşı çıkıyoruz." dedi.

Vali Cox, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Rusya'dan, Çin'den, tüm dünyadan internet botları dezenformasyon yaymak ve şiddeti teşvik etmek için çalışıyor. Herkese bunları görmezden gelmeyi tavsiye ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Charlie Kirk'ün öldürülmesi

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramıştı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşunun hedefi olmuştu.