Çin Changan Otomotiv Grubu Resmi Olarak Faaliyetlerine Başladı
Chongqing Belediyesi'nde düzenlenen bir törenle, Çin Changan Otomotiv Grubu, merkezi Chongqing'de bulunan ilk birinci sınıf merkezi kamu iktisadi teşebbüsü olarak faaliyetlerine başlamış oldu. Türkiye'de FAW Grubu ve Dongfeng Motor Şirketi ile birlikte, ülkenin önde gelen otomotiv gruplarından biri olarak yer alıyor.
CHONGQİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Changan Otomotiv Grubu'nun resmi açılış töreni salı günü Chongqing Belediyesi'nde gerçekleştirildi. Böylece grup, merkezi Chongqing'de bulunan ilk birinci sınıf merkezi kamu iktisadi teşebbüsü olarak faaliyetlerine resmen başlamış oldu.
FAW Grubu, Dongfeng Motor Şirketi ve Çin Changan Otomobil Grubu olmak üzere halihazırda Çin'de kamu iktisadi teşebbüsü olarak yönetilen üç büyük otomotiv grubu bulunuyor. Bu grupların, akıllı yeni enerjili araç sektöründe yüksek kaliteli büyümeyi desteklemesi ve küresel rekabet gücüne sahip dünya markaları yaratma çabalarını hızlandırması bekleniyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel