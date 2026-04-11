Çin'in Chang'e-7 Ay Keşif Aracı 2026'nın İkinci Yarısında Fırlatılacak

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Chang'e-7 Ay keşif aracının 2026'nın ikinci yarısında fırlatılacağını açıkladı. Araç, yüksek hassasiyetli yumuşak iniş ve Ay'ın güney kutbunda keşif amacıyla tasarlandı.

WENCHANG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Chang'e-7 Ay keşif aracının 2026'nın ikinci yarısında fırlatılmasının planlandığını duyurdu.

Ajanstan cuma günü yapılan açıklamada, Chang'e-7 görevi için hazırlanan keşif aracının, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na nakledildiği ve fırlatma öncesi testlerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.

Fırlatma alanındaki tesislerin iyi durumda olduğu ve hazırlık çalışmalarının planlandığı gibi sürdüğü ifade edildi.

Chang'e-7 görevi, Ay yüzeyinde yüksek hassasiyetli yumuşak iniş, ayaklar üzerinde hareket, hoplayarak ilerleme ve sürekli gölgelenen kraterlerin keşfi gibi kritik teknolojilerde atılımlar gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Görevde Ay'ın güney kutbunda çevre ve kaynak araştırmaları yürütmek amacıyla yörüngeye girme, inme, gezme ve hoplayarak ilerleme aşamalarını içeren kapsamlı bir keşif yaklaşımı kullanılacak.

Misyon kapsamında uluslararası işbirliği faaliyetlerine de yer verilecek.

Ajans, Çin'in mevcut insanlı Ay'a iniş ve insansız Ay keşif programlarındaki kaynak ve kabiliyetlerini derinlemesine entegre ederek, ülkenin Ay araştırmalarındaki genel etkinliğini artıracağını vurguladı.

