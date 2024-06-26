Çin, Chang'e-6 Ay keşif aracının dönüş modülünü açtı
Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Şirketi bünyesindeki Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'nde düzenlenen törende, Chang'e-6 Ay keşif aracının dönüş modülü açıldı ve teknik göstergeler incelendi.
BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Chang'e-6 Ay keşif aracının dönüş modülü Çarşamba günü öğleden sonra Beijing'de düzenlenen bir törenle açıldı.
Araştırmacılar, Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Şirketi bünyesindeki Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'nde düzenlenen törende dönüş modülünü açarak kilit önemdeki teknik göstergeleri inceledi.