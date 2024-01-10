Çin, Chang'e-6 Ay keşif aracını 2024 yılında fırlatacak

BEİJİNG, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi, Chang'e-6 Ay keşif aracının 2024 yılının ilk yarısında fırlatılmasının planlandığını duyurdu.

İdareden Çarşamba günü yapılan açıklamada, Chang'e-6 Ay keşif aracıyla ilgili ürünlerin ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na nakledildiği ve fırlatma öncesi testlerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, fırlatma sahasındaki tesislerin iyi durumda olduğu ve hazırlık çalışmalarının planlandığı gibi devam ettiği belirtildi.