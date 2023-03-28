Çin Çevrimiçi Turizmin Yüksek Kaliteli Gelişimini Teşvik Edecek

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan bir yönergeye göre, çevrimiçi turizm pazarının yüksek nitelikli gelişiminin desteklenmesi adına, bu alanın yönetimi güçlendirilecek.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nin güneybatısında yer alan Nyingchi'nin Gala köyündeki bir şeftali çiçeği bahçesini gezen turistler, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Jiang Fan/Xinhua)

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan bir yönergeye göre, çevrimiçi turizm pazarının yüksek nitelikli gelişiminin desteklenmesi adına, bu alanın yönetimi güçlendirilecek.

Yönergeye göre, turistlerin hassas kişisel bilgilerinin korunmasının iyileştirilmesinin yanı sıra, büyük veri vasıtasıyla fiyat ayrımcılığı ve yanıltıcı reklam gibi turistlerin hak ve menfaatlerini ihlal eden eylemlerden kaçınılması için çaba gösterilecek.

Yönerge, turizm sektöründe vergi ve harç indirimlerine ilişkin politikaların eksiksiz uygulanması çağrısında bulunuyor. Bakanlık yönergesi ek olarak finansal kuruluşları, çevrimiçi turizmle ilgilenen ticari kuruluşlara yönelik etkin kredi arzını artırmaya teşvik ediyor.

Bakanlık tarafından yayımlanan yönerge kapsamında Çin'in çevrimiçi turizm pazarında denetimleri ve teftişleri güçlendirmesi de öngörülüyor.