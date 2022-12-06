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Çin, Çevrim İçi Geleneksel Çin Tıbbı Hizmetlerini Geliştirme Planını Yayınladı

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Çin, Çevrim İçi Geleneksel Çin Tıbbı Hizmetlerini Geliştirme Planını Yayınladı

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) geleneksel Çin tıbbının gelişiminde bilgi ve teknolojinin oynadığı rolü artırmak için alınacak önlemlere ilişkin ayrıntıları açıkladı.

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) geleneksel Çin tıbbının gelişiminde bilgi ve teknolojinin oynadığı rolü artırmak için alınacak önlemlere ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Geleneksel Çin Tıbbı Ulusal İdaresi'nin yayınladığı bir plana göre, 2025 yılına kadar Çin'de, halka daha büyük fayda ve kolaylık sağlamak amacıyla Çin'in tıp ve sağlık hizmetleri mekanizmasıyla eşgüdümlü olarak işleyecek bir geleneksel Çin tıbbı bilgi sistemi kurulacak.

Plan, ülke genelinde akıllı geleneksel Çin tıbbı hastanelerinin kurulmasını ve çevrimiçi geleneksel Çin tıbbı eczane ve tıbbi hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını teşvik ediyor.

Plan uyarınca, ülke genelindeki geleneksel Çin tıbbı hastaneleri arasında esnek hasta nakli, laboratuvar ve tedavi raporları ile diğer hizmetlerin karşılıklı tanınması ve paylaşılması güçlendirilecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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