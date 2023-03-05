Çin Çevre Bakanı: Çin'de Pm2.5 Yoğunluğu On Yılda Yüzde 57 Azaldı

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu Pazar günü yaptığı açıklamada, hava kirliliğinin önemli bir göstergesi olan PM2.5 yoğunluğunun ülkede son 10 yılda yüzde 57 düştüğünü belirtti.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu, başkent Beijing'de düzenlenen 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun açılış toplantısından sonra röportaj veriyor, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Liu Jinhai/Xinhua)

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu Pazar günü yaptığı açıklamada, hava kirliliğinin önemli bir göstergesi olan PM2.5 yoğunluğunun ülkede son 10 yılda yüzde 57 düştüğünü belirtti.

Huang, devam eden "iki oturum" sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'de GSYİH birimi başına düşen karbondioksit emisyonlarının 2012'den 2021'e kadar yüzde 34,4 oranında gerilediğini söyledi.

Ekoloji ve Çevre Bakanlığı verilerine göre PM2.5 yoğunluğu 2022 yılında önceki yıla göre yüzde 3,3 azalarak metreküp başına 29 mikrograma düştü.

Bakana göre Çin 2023'te kirliliği önleme ve kontrol çabalarını artıracak.