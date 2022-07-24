Çin, Çeşitli Teknik Yollarla Omicron Aşısı Geliştiriyor

BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin halihazırda Omicron varyantlarına karşı çeşitli teknik yollarla monovalan (tek değerli) ve multivalan (çok değerli) aşı araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Cumartesi günü Devlet Konseyi'ne bağlı Kovid-19'a karşı ortak önleme ve kontrol mekanizması tarafından düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Çin Önleyici Tıp Birliği başkan yardımcısı ve genel sekreteri Feng Zijian, Çin aşılarının Omicron varyantlarının neden olduğu şiddetli hastalık ve ölüm durumlarına karşı hala koruma sağladığını söyledi. Monovalan inaktif aşılarının klinik denemeleri Zhejiang, Hunan ve Hong Kong'da devam ediyor. Tetravalan (dört değerli) rekombinant aşılar Birleşik Arap Emirlikleri'nde 3. faz klinik denemeler için onay belgesi aldı ve buna ilişkin çalışmalar gerçekleştirildi. Yetkili, Çin'in Omicron varyantlarına karşı aşı araştırma ve geliştirme çalışmalarını hızlı ve kararlı bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Xinhua / Güncel