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Çin, Çeşitli Bölgelerdeki Tayfun ve Sellere Karşı Acil Müdahale Durumuna Geçti

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Çin, Çeşitli Bölgelerdeki Tayfun ve Sellere Karşı Acil Müdahale Durumuna Geçti

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Bu yılın yedinci tayfununun ülkenin güney kıyılarına yaklaştığı Çin'de Salı günü 4. seviye acil durum müdahalesi harekete geçirildi.

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Bu yılın yedinci tayfununun ülkenin güney kıyılarına yaklaştığı Çin'de Salı günü 4. seviye acil durum müdahalesi harekete geçirildi. Çin Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, tayfunun neden olduğu fırtına ve şiddetli yağışlara karşı Guangdong, Guangxi, Hainan, Fujian ve diğer eyaletlerde acil durum müdahalesi başlattı. Tayfunun, Hainan adasının kuzeydoğu sahilinden Guangdong eyaletinin batı kıyısına kadar olan bölgede Çarşamba günü öğle ile akşam saatleri arasında karaya ulaşması bekleniyor. Tayfunun Güney Çin Denizi, Qiongzhou Boğazı'nın yanı sıra Guangdong eyaleti ve Hainan adasının kıyı bölgelerinde şiddetli rüzgarlara neden olması bekleniyor. Tayfunun etkisi altındaki Guangdong eyaleti ve Hainan adasının baz bölümlerinde şiddetli yağış görülürken Guangdong'un güneydeki kıyı bölgelerinde yoğun sağanaklar görülecek. Çin'de kullanılan dört kademeli sel kontrolü acil durum müdahalesi sisteminde 1. seviye en şiddetli durumları gösteriyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Güncel Haberler

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