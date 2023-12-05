Çin, CERES-1 Y9 roketiyle iki yeni uyduyu uzaya gönderdi
Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 Y9 taşıyıcı roketini fırlatarak uzaya iki yeni uydu gönderdi. Fırlatma, CERES-1 roket serisinin 11. uçuş görevi oldu.
JİUQUAN, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin, Salı günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 Y9 taşıyıcı roketini fırlatarak uzaya iki yeni uydu gönderdi.
Ticari roket, Beijing saati ile sabah 07.33'te fırlatma sahasından uzaya gönderildi. İki uydu, önceden belirlenen yörüngelerine girdi.
Fırlatma, CERES-1 roket serisinin 11. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.