Çin, Ceres-1 Y3 Ticari Roketiyle Üç Uydu Fırlattı
JİUQUAN, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin Salı günü, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 Y3 taşıyıcı roketini fırlattı.
JİUQUAN, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin Salı günü, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 Y3 taşıyıcı roketini fırlattı. Roket Beijing saatiyle öğlen 12.11'de fırlatma sahasından fırlatıldı ve planlanan yörüngeye üç uydu gönderildi. Bu CERES-1 roket serisinin üçüncü uçuş görevi oldu.
Üç uydu taşıyan CERES-1 Y3 taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
Üç uydu taşıyan CERES-1 Y3 taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
Üç uydu taşıyan CERES-1 Y3 taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)