Çin, CERES-1 Roketiyle Beş Yeni Uyduyu Uzaya Gönderdi
Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 ticari taşıyıcı roketiyle beş yeni uyduyu uzaya gönderdi. Fırlatma, CERES-1 roket serisinin 13. uçuş görevi oldu.
JİUQUAN, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 ticari taşıyıcı roketiyle uzaya beş yeni uydu gönderdi.
Ticari roket Cuma günü Beijing saatiyle sabah 07.39'da fırlatma alanından havalandı.
Fırlatma, CERES-1 roket serisinin 13. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.