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Çin, CERES-1 Roketiyle Beş Yeni Uyduyu Uzaya Gönderdi

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Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 ticari taşıyıcı roketiyle beş yeni uyduyu uzaya gönderdi. Fırlatma, CERES-1 roket serisinin 13. uçuş görevi oldu.

JİUQUAN, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 ticari taşıyıcı roketiyle uzaya beş yeni uydu gönderdi.

Ticari roket Cuma günü Beijing saatiyle sabah 07.39'da fırlatma alanından havalandı.

Fırlatma, CERES-1 roket serisinin 13. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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