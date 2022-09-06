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Çin, "CentiSpace-1" test uydularını fırlattı

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Çin, 'CentiSpace-1' test uydularını fırlattı

Çin, "CentiSpace-1-S3" ve "CentiSpace-1-S4" test uydularını uzaya yolladı.

Çin, "CentiSpace-1-S3" ve "CentiSpace-1-S4" test uydularını uzaya yolladı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, iki uydu, Kuaicou-1A roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Çin'in geliştirdiği hızlı tepkimeli yörünge roketi Kuaicou-1A ile gerçekleştirilen 17'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel

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