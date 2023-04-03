Çin, Çeltik Sektörünün Gelişimi İçin Büyük Veri Platformunu Hayata Geçiriyor

SANYA, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin, çeltik endüstrisi zincirinin tamamı için büyük veri platformunu hayata geçirdi. Platformla ülkenin çeltik sektörünün dijitalleşmesi ve enformasyonunun desteklenmesi planlanıyor.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentinde devam etmekte olan 2023 Çin Tohum Kongresi ve Nanfan Tarımsal Silikon Vadisi Forumu'na göre, Çin Ulusal Çeltik Araştırma Enstitüsü (CNRRI) ülkenin çeltik sektörüyle ilgili veri üretimi, verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, analizi ve hizmetlerine odaklanan ve çeltik üretimi, depolanması, pazarı, ticareti, tüketimi ve bilim ile teknolojisini içeren tüm sektörel zinciri kapsayan bu platformun kurulmasına öncülük etti.

CNRRI Bilim ve Teknoloji Bilgi Merkezi Müdür Yardımcısı Xu Chunchun, "Platform, genel sektörel hizmet seviyesini ve kapasitesini geliştirmek için düzenli olarak çeltikle ilgili yetkili endeks raporları yayınlayacak. Platform ayrıca, terminal kullanıcılarını doğru bir şekilde birbirine bağlayabilecek ve çeltik tohumu üretimi, zararlı haşaratı ve hastalıkları akıllıca tanımlayabilecek ve uzaktan rehberlik, veri çekme ve analizi gibi hizmetler sağlayabilecek" dedi.

Xu, "Gelecekte dijital üretimin tam olarak kapsanması ve hizmet ağlarının kenetlenmesiyle birlikte platform, çeltik sektörünün dijital bir ekosistemini oluşturmak için bir veri platformundan bir hizmet platformuna yükseltilecek" ifadelerini kullandı.