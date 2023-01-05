Çin Cdc: Çin'de Kısa Vadede Xbb Alt Varyantından Kaynaklanan Büyük Ölçekli Salgın Olası Değil

BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (Çin CDC) göre, Çin'de kısa vadede Kovid-19 Omicron XBB alt varyantının neden olabileceği büyük ölçekli bir salgın olasılığı düşük. Çin CDC tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir bildiride, şu anda Omicron varyantı BA.

BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (Çin CDC) göre, Çin'de kısa vadede Kovid-19 Omicron XBB alt varyantının neden olabileceği büyük ölçekli bir salgın olasılığı düşük.

Çin CDC tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir bildiride, şu anda Omicron varyantı BA.5'in iki alt türü olan BA.5.2 ve BF.7'nin ülkedeki baskın iki tür olduğu belirtildi.

Çin CDC, iki türle enfekte olmuş bireylerdeki nötralize edici antikorların, yaklaşık üç ay boyunca nispeten yüksek bir seviyede kalacağını belirtti ve bu hastaların, XBB dahil diğer Omicron varyantlarına karşı etkili çapraz korumaya sahip olması gerektiğini ifade etti.

Çin CDC'ye bağlı Ulusal Viral Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsü Müdürü Xu Wenbo, son üç ayda BF.7, BQ.1 ve XBB varyantlarının Çin'e giriş yaptığının tespit edildiğini, ancak BQ.1 ve XBB alt varyantlarının ülkedeki baskın alt varyantlar olacak şekilde gelişmediğini söyledi.

Uzmanlara göre, yerel vakalar açısından Ekim'den Aralık 2022'ye kadar tümü XBB.1 olan 16 yerel XBB enfeksiyonu bildirildi. Aralık ayında ise yalnızca bir vaka bildirildi.