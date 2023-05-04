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Çin Çayının Hasattan Sofralara Uzanan Hikayesi

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Gelin beraber Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde çay yapraklarının toplanmasından iyi bir fincan çay yapımına kadar tüm çay yapım sürecine göz atalım. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor.

Gelin beraber Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde çay yapraklarının toplanmasından iyi bir fincan çay yapımına kadar tüm çay yapım sürecine göz atalım.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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