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Çin Çayı Cop15'te Sükse Yaptı

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Kanada'nın Montreal kentinde Çarşamba günü başlayan Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 15. toplantısının (COP15) ikinci kısmında, çay demleme tekniklerinin gösterildiği Çin standı büyük ilgi çekti.

Kanada'nın Montreal kentinde Çarşamba günü başlayan Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 15. toplantısının (COP15) ikinci kısmında, çay demleme tekniklerinin gösterildiği Çin standı büyük ilgi çekti.

Çin, çayın anavatanı olarak biliniyor. Çin kültürüne binlerce yıldır derinden yerleşmiş olan çay, Çin halkının günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası.

Çin'in geleneksel çay yapımı, Çin'in çay kültürünün küresel olarak tanınmasına yönelik bir kilometre taşı olarak 29 Kasım'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) somut olmayan kültürel miraslar listesine dahil edildi.

SES 1 (İngilizce): Ziyaretçi:

"Çok beğendim."

SES 2 (İngilizce): Ziyaretçi:

"Çay harika. Enerjiye ihtiyacım vardı, bu çay da o enerjiyi verdi. Vücudumda enerjiyi hissediyorum, teşekkürler."

SES 3 (İngilizce): Ziyaretçi:

"Çin'in yarattığı ilginç bir deneyim, yeşil çay ve buradaki her şey harika. Çin'i ziyaret etmeyi umuyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Montreal'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Montreal Çay Güncel Haberler

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