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Çin, Çad'a Mandjafa Stadyumu'nu Bağışladı

Çin, Çad'a Mandjafa Stadyumu'nu Bağışladı
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Çin, inşa ettiği 30.000 kişilik Mandjafa Stadyumu'nun anahtarlarını Çad'a teslim etti. Bu stadyum, Çin ile Çad arasındaki dostluğun ve stratejik ortaklığın bir sembolü olarak değerlendiriliyor.

ENCEMİNE, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in inşa edip Çad'a bağışladığı Mandjafa Stadyumu'nun anahtarları Çin Büyükelçisi Wang Xining tarafından Çad Gençlik ve Spor Bakanı Maide Hamit Lony'ye teslim edildi.

Wang, pazartesi günkü törende yaptığı konuşmada artık Çad hükümeti ve halkına ait olan 30.000 kişilik stadyumun, Çin ile Çad halkları arasındaki kardeşçe dostluğun ve Çin-Çad stratejik ortaklığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Wang, "Bu ortaklık Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi Itno'nun Beijing'e yaptığı ziyaret sırasında yenilenmiştir" dedi.

Çin ile Çad arasındaki ortaklığın değerine dikkat çeken Lony ise stadyumun sadece beton, çelik ve yapay çimden oluşan bir yapı olmadığını, her şeyden önce Çad ile Çin arasındaki örnek ve verimli işbirliğinin somut bir ürünü olduğunu vurguladı.

Lony, iki ülke arasındaki işbirliğinin karşılıklı saygı, güven ve kazan-kazan ortaklığı ruhuyla yıllar içinde güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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