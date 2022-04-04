Çin Büyüyen Bilgi İşlem Gücüyle Dijital Geleceği Kucaklıyor

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) — Tsinghua Üniversitesi, International Data Corporation ve Çinli bilgi teknolojisi firması Inspur Information tarafından ortaklaşa yayınlanan raporda, 15 büyük ekonominin bilgi işlem gücü, verimliliği, uygulaması ve altyapısı kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Bilgi işlem gücünün dijital ekonominin teşvik edilmesinde itici güç haline geldiğine dikkat çekilen raporda, bu sektöre yapılan yatırımın artmasının, ekonomik büyüme üzerinde güçlendirilmiş ve uzun vadeli bir etkisi olacağı belirtildi. Analistler, yükselen bulut bilişimi, yapay zeka, 5G ve diğer gelişen teknolojiler bağlamında, bilgi işlem gücünün Çin'in gelecekteki teknolojik manzarasını şekillendirecek önemli bir altyapı haline geldiğine inanıyor.

OPTİMİZE ALTYAPI

Yakın tarihli bir politika duyurusuna göre Çin, genel bilgi işlem gücünü ve kaynak verimliliğini geliştirmek amacıyla entegre bir ulusal büyük veri sistemi kurmak için mega bir proje üzerinde çalışmaya başladı. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na (NDRC) göre proje, ülkenin ekonomik güç merkezlerinde ve az gelişmiş ancak kaynak açısından zengin bölgelerde sekiz ulusal bilgi işlem merkezinin yanı sıra 10 ulusal veri merkezi grubunun kurulmasını içeriyor. Bu hamle, ülke dijitalleşme dalgasını sürdürürken, bilgi işlem kapasitesine olan talebin artmasıyla geldi ancak enerji ve arazi kaynakları kıtlığı, daha gelişmiş bölgelerde veri merkezlerinin genişlemesini sınırladı. İnternet sayfasında "Bilgi işlem gücü, ulusal ekonomik kalkınma için halihazırda önemli bir altyapı haline geldi" diyen NDRC, Çin'in bilgi işlem gücü talebinin önümüzdeki yıllarda yılda yüzde 20'nin üzerinde artacağını tahmin ediyor.

Proje ile, ulusal bir bilgi işlem gücü ağı oluşturularak, artan talebi ve bölgesel kapasite dengesizliğini ele almak için ekonomik olarak gelişmiş bölgelerden iletilen verileri depolamak ve işlemek için bol yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip daha az gelişmiş bölgeler desteklenecek. "İşletmelern inovasyon faaliyetlerinin bilgi işlem gücüyle desteklenmesi gerekiyor" diyen Inspur Information CEO'su Peng Zhen, büyük veri ve yüksek verimliliğe sahip bir geleceğin daha fazla işletmeyi desteklemek için daha akıllı bir bilgi işlem gücü çerçevesi gerektirdiğini de sözlerine ekledi.

GÜÇLÜ GELECEK

Tsinghua Üniversitesi'nden araştırmacı Li Donghong, "Büyük veriyi kullanmak ve ekonomik kalkınmaya fayda sağlamak için bilgi işlem gücünün nasıl geliştirileceği, ele almamız gereken bir sorudur" dedi. Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'ne (CAICT) göre istatistikler, ülkenin genel bilgi işlem gücüne bir bakış sunan Çin'in bulut bilişim pazarı ölçeğinin 2021'de 300 milyar yuanı (yaklaşık 47,24 milyar ABD doları) aştığını gösterdi. CAICT araştırmacısı He Baohong, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde, Çin'in bulut bilişim pazarının, 2025 yılına kadar pazar büyüklüğünün 1 trilyon yuana ulaşmasıyla birlikte, ortalama yıllık yüzde 30 ila 40 büyüme oranını sürdürmesi bekleniyor" dedi.

İleriye bakıldığında analistler, bulut bilişim endüstrisinin ülkenin hızlandırılmış dijitalleşme hamlesinin getirdiği gelişme fırsatlarını yakalamasını bekliyor. Bu yılın başlarında yayınlanan beş yıllık plana göre Çin, temel dijital ekonomi sektörlerinin katma değerinin gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) içindeki oranını 2020'deki yüzde 7,8'den, 2025'te yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyor. Planla 2025 yılına kadar, Çin endüstrileri dijital dönüşümünün yeni bir seviyeye ulaştığını görecek, dijital kamu hizmetleri daha kapsayıcı hale gelecek ve dijital ekonomi yönetim sistemi gözle görülür şekilde iyileşecek. Plana göre Çin, 6G araştırma ve geliştirme desteğini güçlendirecek, entegre devreler ve yapay zeka gibi stratejik alanlarda inovasyonu artıracak ve yeni iş modellerinin geliştirilmesini kolaylaştıracak.

Xinhua / Güncel