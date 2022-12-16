Çin Büyükelçisi ve ABD Hazine Bakanı, Liderlerin Anlaşmaya Vardığı Konuların Nasıl Uygulanacağını Görüştü

WASHINGTON, 16 Aralık (Xinhua) -- Washington'daki Çin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang Perşembe günü ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile biraraya geldi.

WASHINGTON, 16 Aralık (Xinhua) -- Washington'daki Çin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang Perşembe günü ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile biraraya geldi. Açıklamada ikilinin, iki ülkenin devlet başkanları arasında yakın zamanda varılan uzlaşmanın nasıl uygulanacağı konusunu görüştükleri ve birbirleriyle daha fazla irtibat kurma konusunda söz verdikleri belirtildi.

Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İki taraf, iki devlet başkanının Bali toplantısında vardıkları önemli ortak mutabakatın yanı sıra ortak ilgi konusu olan ikili ve çok taraflı ekonomik ve mali konuların nasıl uygulanacağı konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "İki taraf, irtibatı sürdürme, ikili ekonomi ve ticaret konularında makro ekonomik politika koordinasyonu ve iletişimini güçlendirme, küresel zorluklara karşı ortak tepki konusunda çalışma ve Çin-ABD ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etme konusunda mutabakata varmıştır" denildi.