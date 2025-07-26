Çin Büyükelçisi Taiwan Konusunda Kararlılığını Vurguladı

LONDRA, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in İngiltere Büyükelçisi Zheng Zeguang, Çin halkı ve silahlı kuvvetlerinin, Taiwan'ın Çin'den ayrılmasına asla izin vermeyeceğini ve yeniden birleşme çabalarını baltalamaya çalışan dış güçlere müsamaha göstermeyeceğini söyledi.

Zheng, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kuruluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla cuma günü Londra'da düzenlenen resepsiyonda değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi, Çin ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 2. Dünya Savaşı'nın galip devletleri tarafından yayımlanan Kahire Deklarasyonu ile Potsdam Bildirisi'nde, Taiwan'ın Japonya tarafından Çin'den gasp edilen bir toprak olarak tanımlandığını ve Çin'e iade edilmesi gerektiğinin belirtildiğini hatırlattı.

Zheng, "Çin ile diplomatik ilişkileri bulunan tüm ülkeler, Taiwan konusunu dikkatli ve uygun şekilde ele almalıdır. Bu, ikili ilişkilerimizin istikrarlı gelişimi açısından son derece önemlidir" dedi.

Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı verilen dünya savaşı zaferlerinin 80. yıldönümü olarak kutlanan bu yıl, aynı zamanda Taiwan'ın Japon işgalinden kurtuluşunun da 80. yıldönümü.