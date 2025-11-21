Çin Büyükelçisi Mardin Valiliğini Ziyaret Etti

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jiang ve beraberindekiler Mardin Valiliğini ziyaret ederek, Vali Tuncay Akkoyun ile görüştü.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Hasan Kurt ve İl Kültür Turizm Müdürü Ayhan Gök de hazır bulundu.