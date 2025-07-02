Çin Büyükelçisi: Çinli Şirketler İngiltere için Ortak ve Ekonomik Büyüme Kaynağı

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Çin'in İngiltere Büyükelçisi Zheng Zeguang, Çinli şirketlerin İngiltere'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturmadığını, aksine ekonomik büyümeye katkıda bulunduğunu belirtti. Zheng, İngiltere'ye eşit ve adil bir yaklaşım sergileme çağrısında bulundu.

LONDRA, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in İngiltere Büyükelçisi Zheng Zeguang, İngiltere'de yatırım yapan Çinli şirketlerin ulusal güvenliğe tehdit oluşturmadığını, aksine ekonomik büyümeye katkıda bulunan ortaklar olduğunu söyledi.

Zheng, pazartesi günü Londra'da 2025 Kent Haftası çerçevesinde düzenlenen Net Sıfır Finans İnovasyon Zirvesi'nde İngiliz milletvekilleri ve finans liderlerinin de aralarında bulunduğu 300'den fazla katılımcıya hitap etti.

İngiltere'ye Çinli işletmelere karşı "eşit, adil ve ayrımcı olmayan" bir yaklaşım sergileme çağrısında bulunan Zheng, ideolojik etiketlemelere ve ulusal güvenlik kavramının gereğinden fazla genişletilmesine karşı uyarılarda bulundu.

Zheng, "Çinli işletmeler İngiltere'ye ekonominizi yok etmek ya da ulusal güvenliğinize zarar vermek için değil, ekonominizle birlikte büyümek, istihdam ve vergi geliri yaratmak ve kazan-kazan sonuçları elde etmek için geliyor" dedi.

Zheng, Çin ile ticaret, finans, teknoloji ve eğitim alanlarında daha yakın işbirliği kurmanın, İngiltere'nin ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmasına, hayat pahalılığını düşürmesine ve net sıfır ekonomiye geçişini hızlandırmasına yardımcı olacağını vurguladı.

Çin'in yabancı yatırımlara açık olduğunu bir kez daha teyit ederek İngiliz şirketlerin Çin ekonomisine yaptıkları uzun vadeli katkılardan övgüyle bahseden Zheng, "Çin, yabancı işletmelerin katkılarını takdir etmekte ve İngiltere'den olanlar da dahil olmak üzere dünya genelinden işletmeleri yatırım yapmaya davet etmektedir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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