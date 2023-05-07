Çin Büyükelçisi: Çin ve Bangladeş Arasındaki Dostluk, Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Model Olmalı

DAKKA, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Dakka Büyükelçisi Yao Wen, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin ve Bangladeş arasındaki dostluğun, gelişmekte olan ülkeler için dostluk modeli olması gerektiğini belirtti.

DAKKA, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Dakka Büyükelçisi Yao Wen, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin ve Bangladeş arasındaki dostluğun, gelişmekte olan ülkeler için dostluk modeli olması gerektiğini belirtti.

Yao söz konusu açıklamayı Cumartesi günü düzenlenen "Bangladeş-Çin İlişkileri: Gelecek için Öngörü" başlıklı sempozyumda yaptı. Sempozyuma Çin-Bangladeş ilişkileri, Bangladeş'in jeopolitik ortamı ve dış politikaları ile bölgesel ve uluslararası kritik meselelere dair konuları tartışmak üzere diplomatlar, bilim insanları ve uzmanlar davet edildi.

Yao, "Atalarımızdan miras Çin-Bangladeş dostluğunu ileriye götürme sorumluluğunu taşıyoruz" dedi.

Büyükelçi, Çin ve Bangladeş'in kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemeleri, stratejik işbirliğine dayalı ortaklığı derinleştirmeleri ve yeni büyüme noktaları keşfetmeleri için birbirlerini sıkı bir şekilde desteklemeye devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Fudan Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Öğretim Üyesi Lin Minwang, Çin-Bangladeş ilişkisinin küresel ve stratejik boyutlar üzerindeki anlam ve değerini artırdığını söyledi.

Shanghai Uluslararası Araştırmalar Enstitüleri'ne (SIIS) bağlı Çin ve Güney Asya Merkezi'nde kıdemli üye ve genel sekreter olan Liu Zongyi, "Çin ve Bangladeş, bölgesel güvenlik ve istikrarın yanı sıra Asya sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumak için de birlikte çalışmalıdır" dedi.

Shanghai Uluslararası Araştırmalar Enstitüleri'ne bağlı Uluslararası Stratejik ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nde yardımcı araştırma görevlisi Li Hongmei de, Çin'in Bangladeş ile stratejik yakınlaşma kurduğu Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni önerdiğini, böylelikle her iki tarafın da işbirliğini güçlendirip kalkınma için birlikte çalışabileceğini belirtti.