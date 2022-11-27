Çin Büyükelçisi, Bank Of China (Zambiya) Şirketinin 25. Kuruluş Yıldönümünde Konuştu Güncel Haberler LUSAKA, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Zambiya Büyükelçisi Du Xiaohui, Zambiya'nın başkenti Lusaka'da Bank of China (Zambiya) Limited Şirketi'nin 25. kuruluş yıldönümünde düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapıyor, 25 Kasım 2022. LUSAKA, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Zambiya Büyükelçisi Du Xiaohui, Zambiya'nın başkenti Lusaka'da Bank of China (Zambiya) Limited Şirketi'nin 25. kuruluş yıldönümünde düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapıyor, 25 Kasım 2022. İki ülke arasında sürekli gelişen ekonomik ve ticari alışverişi kolaylaştıran bir köprü olan Bank of China (Zambiya) Limited Şirketi, Zambiya'da bankacılık hizmeti vermeye başlamasının 25. yılını kutladı. (Fotoğraf: Peng Lijun/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Togo Cumhuriyeti Zambiya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin Büyükelçisi, Bank Of China (Zambiya) Şirketinin 25. Kuruluş Yıldönümünde Konuştu - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.