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Çin Büyükelçisi, Bank Of China (Zambiya) Şirketinin 25. Kuruluş Yıldönümünde Konuştu

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Çin Büyükelçisi, Bank Of China (Zambiya) Şirketinin 25. Kuruluş Yıldönümünde Konuştu

LUSAKA, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Zambiya Büyükelçisi Du Xiaohui, Zambiya'nın başkenti Lusaka'da Bank of China (Zambiya) Limited Şirketi'nin 25. kuruluş yıldönümünde düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapıyor, 25 Kasım 2022.

LUSAKA, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Zambiya Büyükelçisi Du Xiaohui, Zambiya'nın başkenti Lusaka'da Bank of China (Zambiya) Limited Şirketi'nin 25. kuruluş yıldönümünde düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapıyor, 25 Kasım 2022.

İki ülke arasında sürekli gelişen ekonomik ve ticari alışverişi kolaylaştıran bir köprü olan Bank of China (Zambiya) Limited Şirketi, Zambiya'da bankacılık hizmeti vermeye başlamasının 25. yılını kutladı. (Fotoğraf: Peng Lijun/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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