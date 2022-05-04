Çin Büyükelçiliği, Washington'un Ukrayna Sorunuyla İlgili Çin'e Karşı Asılsız İddialarını Reddetti

WASHINGTON, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Washington Büyükelçiliği Salı günü, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kısa süre önce Çinli yetkililer ve Çin medyasının Ukrayna sorununa ilişkin "düzenli olarak Kremlin'in propagandasını, komplo teorilerini ve dezenformasyonunu yaydığı" yönündeki asılsız iddialarını reddetti. ABD Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde Pazartesi günü yayınlanan yazılı açıklamaya ilişkin medyadan gelen yorum talebini yanıtlayan büyükelçilik sözcüsü, "Çin'in Ukrayna meselesindeki duruşu tarafsız, nesnel ve kusursuzdur" dedi.

"Dezenformasyonun yayılması söz konusu olduğunda, ABD tarafı ciddi şekilde kendi üzerine düşünmeli" ifadelerini kullanan sözcü, "ABD, yıllar içinde Irak, Afganistan ve Suriye'de 335.000 sivilin ölümüne yol açan savaşlar açtı. Bu dezenformasyon değildir" dedi. Sözcü, "Dünyadaki ülkelerin büyük çoğunluğu Rusya-Ukrayna çatışmasını diyalog ve müzakere yoluyla çözmeyi savunuyor ve hiçbiri durumun tırmanmasını, hatta kontrolden çıkmasını istemiyor. Bu dezenformasyon değildir" dedi.

Sözcü, "ABD'nin Kasım 2021'de Biyolojik Silahlar Sözleşmesine (BWC) Taraf Devletlerin toplantısına sunduğu çalışma belgesinde ABD, Ukrayna'da 26 biyolojik laboratuvarı olduğunu kabul etti. Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bilgi formuna göre Mart 2022'de ABD, Ukrayna'daki 46 tesisi destekliyor" dedi ve "Bunlar dezenformasyon değildir" diye ekledi. Sözcü, Washington'u BM ve BWC kapsamında uluslararası toplum tarafından ortak doğrulamayı memnuniyetle kabul etmeye çağırdı ve "suçlama ve karalamanın sorunu çözmeyeceğini" de sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel