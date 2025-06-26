Çin Büyükelçiliği'nden İngiltere'ye Yanıt: 'Asılsız Suçlamalara Karşı Çıkıyoruz'

LONDRA, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in İngiltere'deki Büyükelçiliği sözcüsü, İngiltere'nin sözde "Çin Denetimi" sürecine ilişkin açıklamasındaki "hatalı ifadeler" ve Çin'e yönelik temelsiz suçlamalara kesinlikle karşı çıktıklarını söyledi.

Sözcü, " İngiltere'nin 'Çin tehdidi' söylemini yayan, Çin'e karşı asılsız suçlamalar içeren ve Çin'in içişlerine müdahale anlamına gelen açıklama ve raporundaki hatalı ifadelere kesinlikle karşı çıkıyoruz" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, salı günü parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda "Çin Denetimi" sürecine ilişkin bir açıklama yapmıştı. Ülkede aynı gün içinde Çin'den de birçok kez bahsedilen Ulusal Güvenlik Stratejisi raporu yayımlandı.

Çin'in her daim dünya barışının kurucularından, küresel kalkınmanın destekçilerinden ve uluslararası düzenin savunucularından olduğunun kanıtlandığını belirten sözcü, Çin'in kalkınmasının herhangi bir ülkeye meydan okuma ya da tehdit teşkil etmediğini, aksine dünya genelindeki ülkelere ortak kalkınma fırsatları sunduğunu ifade etti.

Sözcü, Çin'e yönelik casusluk, siber saldırı ve sınır ötesi baskı gibi suçlamaların "tamamen uydurma ve kötü niyetli iftiralar" olduğunu vurguladı.

Taiwan, Hong Kong ve insan haklarıyla ilgili konuların hiçbir dış gücün müdahalesini kabul etmeyen, tamamen Çin'in içişleri olduğunu kaydeden sözcü, "Çin'in toprak egemenliği ile denizcilik hak ve çıkarlarını koruma kararlılığı sarsılmaz şekilde devam etmektedir. Hiçbir dış gücün provokasyonda bulunması ya da sorun çıkarmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Sözcü, İngiltere'ye durumu net şekilde değerlendirme, doğru düşünce yapısını benimseme ve Soğuk Savaş zihniyetini ve ideolojik önyargıları tamamen terk etme çağrısı yaptı.

Sözcü, "Çin ve İngiltere arasında çeşitli alanlardaki diyalog ve etkileşimin sorunsuz şekilde ilerlemesi ve ikili ilişkilerin istikrarlı ve sürekli ilerleme kaydetmesi, ancak doğru bir Çin algısının sürdürülmesi ve karşılıklı saygı ve açık işbirliğine bağlı kalınmasıyla mümkün olabilir" dedi.