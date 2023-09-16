Çin Büyükelçiliği, İngiltere'nin Sözde "Çinli Casus" İddialarını Kınadı

LONDRA, 16 Eylül (Xinhua) -- İngiltere'deki Çin Büyükelçiliği, İngiltere'nin sözde "Çinli casus" konusunu ortaya atmasını güçlü şekilde kınadı.

Elçilik sözcüsü, Cuma günü yaptığı açıklamada, İngiliz parlamentosunda sözde "Çinli casuslar" konusunun görüşülmesinin ardından İngiliz medyasında çıkan haberlere ilişkin bir soruya yanıt verirken, "İngiliz tarafının dillendirdiği sözde 'Çinli casus' iddiaları, hiçbir temeli olmayan, kendi sahneledikleri bir komedidir. İngiliz tarafına ciddi diplomatik girişimlerimiz oldu ve güçlü şekilde kınadık" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Bu sadece bazı İngiliz politikacıların histeri noktasına ulaştığını ve konu Çin'e gelince ne kadar vahim bir hal aldıklarını gösteriyor. Çin'e yönelik temelsiz iftira ve suçlamaları, İngiltere'nin siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlarını çözmedeki kendi beceriksizlik ve hatalarını örtme ve kamuoyunun dikkatini başka yönlere çekme gayreti olarak görülmektedir" dedi.

Sözcü, Çin-İngiltere ilişkilerinin karşılıklı saygı, birbirlerinin iç işlerine karışmama, eşitlik ve karşılıklı fayda ilkelerini temel alması gerektiğini belirtti.

Sözcü, "İngiliz tarafına, Çin'in hiçbir zaman bu tür mesnetsiz saldırı ve iftiraları kabul etmeyeceğini net bir şekilde belirtmek istiyorum. Eğer İngiltere halen Çin'le işbirliği yapmak istiyorsa İngiltere'deki insanların bile hoşuna gitmeyen bu siyasi komediye derhal son vermelidir" diye ekledi.

The Sunday Times gazetesi yakın zamanda İngiliz polisinin, Mart ayında Çin için casusluk yapmakla suçlanan, biri parlamento araştırmacısı iki kişiyi tutukladığını duyurmuştu. Avukatları tarafından yaptığı açıklamada bu kişi, "tamamen suçsuz olduğunu" ve suçlamalara "cevap vermek zorunda" hissettiğini söylemişti.

Haberin ardından İngiliz parlamentosunda sözde "Çin casusları" hakkında tartışmalar gerçekleştirildi. Bunun üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bu haftanın başında casusluk suçlamalarını reddederek bunun "siyasi bir manipülasyon" ve "kötü niyetli bir iftira" olduğunu söylemişti.