Çin, Bulaşıcı Hastalık Salgınlarına Karşı Yeni Yönetmelik Yayımladı

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme İdaresi, bulaşıcı hastalık salgınlarının erken uyarı süreçlerinin yönetilmesine yönelik deneme niteliğinde bir yönetmelik yayımladı. Söz konusu yönetmelikle, ilgili çalışmaların standartlaştırılması, halk sağlığı risklerinin önlenmesi ve vatandaşların yaşam ve sağlıklarının korunması hedefleniyor.

4 bölüm ve 19 maddeden oluşan deneme amaçlı yönetmelik kapsam ve tanımlar, temel prosedürler, çalışma mekanizmaları ve koruma yönergeleri gibi temel bileşenleri ana hatlarıyla ortaya koyuyor.

Yönetmelik, bildirim zorunluluğu olan hastalıklar, yeni ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar, nedeni bilinmeyen hastalıklar ve yüksek riskli diğer enfeksiyonlardan kaynaklanan halk sağlığı tehditleri için erken uyarılar yapılmasını zorunlu kılıyor.

Söz konusu risklerden etkilenme olasılığı bulunan grupların uyarılması ve ilgili departman ve kurumların yönetmelik uyarınca önceden önlemler alması gerekiyor.

Yönetmelik uyarınca tüm düzeylerdeki hastalık kontrol kurumlarının, gözetim verileri toplaması, risk değerlendirmeleri yapması, olası halk sağlığı tehditlerini belirlemesi ve dört seviye şeklinde salgın risklerini belirlemesi de zorunlu hale getiriliyor.

Risk sınıflandırmasına yönelik ayrıntılı standartların ise daha sonra belirleneceği belirtildi.