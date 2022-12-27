Çin, Bu Yılki Bahar Festivali'nde Dünya Genelinde Etkinlikler Düzenleyecek

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü düzenlenen bir basın toplantısına göre, yaklaşan 2023 Çin Bahar Festivali'ni kutlamak için dünya genelinde bir dizi temalı etkinlik gerçekleştirilecek.

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü düzenlenen bir basın toplantısına göre, yaklaşan 2023 Çin Bahar Festivali'ni kutlamak için dünya genelinde bir dizi temalı etkinlik gerçekleştirilecek.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çin Uluslararası Kültür Derneği'nin ortaklaşa düzenledikleri toplantıda, temalı etkinliklerin tören, fuar ve sergilerin yanı sıra bir dizi çevrimiçi ve çevrimdışı faaliyeti de içereceği ve Çinli piyanist Lang Lang'ın kültür elçisi olarak görev yapacağı belirtildi.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Gao Zheng, Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia ve New York kentlerinde 6 ila 7 Ocak tarihlerinde Bahar Festivali temalı konserler düzenleneceğini ve 14 Ocak tarihinde büyük bir konserin dünya genelinde yayınlanacağını söyledi.

Basın toplantısında, Çin Merkezi Güzel Sanatlar Akademisi'nin tasarladığı, Çin'in kültürel öğelerinden esinlenilmiş talih torbası ve Çin'in geleneksel burçlarından tavşan gibi etkinlik maskotları da halka tanıtıldı.